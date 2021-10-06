Традиционно игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 2 выпуск от 06.10.2021 начнется с раунда «Спаси город», в котором команды звезд и детей объединятся ради важного дела – освобождения города от НЛО. Певица TAYANNA и главные герои романтического проекта Холостяк Иракли Макацария и Максим Михайлюк объединятся в одну звездную команду, чтобы избавиться от тарелок инопланетных созданий и одержать победу в дебютном конкурсе. Удастся ли им превзойти скорость и меткость участников из команды детей? Смотри онлайн Дети против звезд 3 сезон 2 выпуск от 06.10.2021 на сайте Нового канала и узнай развязку этого увлекательного поединка!

Смотреть онлайн 1 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 2 выпуск Дети против звезд 3 сезон 2 раунд