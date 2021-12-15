Первый раунд игрового шоу Дети против звезд 2021 называется «Спаси город». И не зря, ведь кумиры многих зрителей превращаются из звезд в самых настоящих супергероев, спасающих мир от проклятых НЛО! В этот раз присоединиться к почетной и ответственной миссии отважатся те, кто обычно спасают мир юмором, однако в этом раунде в их распоряжении будут пушка, снаряды и сокомандники! Какими тайными навыками удивят Владимир Шумко, Юрий Ткач и Ирина Гатун? Неужели у их маленьких конкурентов не останется ни одного шанса на победу в дебютном соревновании? Смотри игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 12 выпуск от 15.12.2021 на сайте Нового канала и стань свидетелем этого зрелища!

Смотреть онлайн 11 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 12 выпуск Дети против звезд 3 сезон 2 раунд