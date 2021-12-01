Ты смотришь игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 10 выпуск от 01.12.2021 на сайте Нового канала, а это значит, что хорошее настроение гарантировано! Где, как не здесь, можно от души повеселиться, вспомнить волшебные мгновения детства и даже сыграть в любимые игры? Первый раунд шоу «Спаси город» традиционно откроет круг индивидуальных и командных соревнований, а также погрузит участников звездной команды в юношеские годы, когда они воображали себя спасителями мира и боролись с воображаемыми монстрами. Но в этот раз им придется бороться не с призраками, а настоящим нашествием НЛО, захвативших город! Пушка, командная сплоченность и меткость – вот их оружие в этом раунде. Справятся ли они с этой задачей лучше, чем их маленькие конкуренты? Узнай в 10 выпуске игрового шоу Дети против звезд 2021!

Смотреть онлайн 9 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 10 выпуск Дети против звезд 3 сезон 2 раунд