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01 декабря

Дети против звезд. Сезон 3. Выпуск 10 от 01.12.2021

Ты смотришь игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 10 выпуск от 01.12.2021 на сайте Нового канала, а это значит, что хорошее настроение гарантировано! Где, как не здесь, можно от души повеселиться, вспомнить волшебные мгновения детства и даже сыграть в любимые игры? Первый раунд шоу «Спаси город» традиционно откроет круг индивидуальных и командных соревнований, а также погрузит участников звездной команды в юношеские годы, когда они воображали себя спасителями мира и боролись с воображаемыми монстрами. Но в этот раз им придется бороться не с призраками, а настоящим нашествием НЛО, захвативших город! Пушка, командная сплоченность и меткость – вот их оружие в этом раунде. Справятся ли они с этой задачей лучше, чем их маленькие конкуренты? Узнай в 10 выпуске игрового шоу Дети против звезд 2021!

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Дети против звезд. Сезон 3. Выпуск 10 от 01.12.2021
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