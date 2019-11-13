Запугали ли дети Шабанова, Клопотенко и Шумко? Бекстейдж «Дети против звезд»

Вы смотрите эксклюзивный бекстейдж 8 выпуска шоу Дети против звезд на Новом канале. В этом выпуске от 13.11.2019 Андрей Шабанов проявил себя как шахматист, Женя Клопотенко продемонстрировал способности в молекулярной кухне, а Вова Шумко принял участие в деб-челлендже. За кулисами звезды казались не такими уверенными в своей победе. Смотри, как они знакомились с соперниками и что думают о происходящем на площадке.

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