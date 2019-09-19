Video: Они будут соревноваться по-взрослому! Анонс шоу «Дети против звезд» на Новом канале

Смотрите онлайн АНОНС - Дети против звезд 1 сезон на Новом канале
Новый канал / Дети против звезд / Они будут соревноваться по-взрослому! Анонс шоу «Дети против звезд» на Новом канале
19 сентября

Они будут соревноваться по-взрослому! Анонс шоу «Дети против звезд» на Новом канале

Смотрите премьеру 1 сезона «Дети против звезд» с 25 сентября в 19:00 на Новом канале!

«Дети против звезд» - увлекательное игровое шоу Нового канала! Уникальные дети бросили дерзкий вызов украинским звездам. И селебритиз его приняли! В каждом выпуске две команды из четырех человек продемонстрируют все, на что способны. Их ждет состязание в восьми раундах и финале. Победители получат денежный приз. А лучшую команду определит искусственный интеллект – Мегамозг. Ведущий проекта – Сергей Притула. Пощады не будет, ведь против звезд играют оочень талантливые дети!

Они будут соревноваться по-взрослому! Анонс шоу «Дети против звезд» на Новом канале
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