Смотрите премьеру 1 сезона «Дети против звезд» с 25 сентября в 19:00 на Новом канале!

«Дети против звезд» - увлекательное игровое шоу Нового канала! Уникальные дети бросили дерзкий вызов украинским звездам. И селебритиз его приняли! В каждом выпуске две команды из четырех человек продемонстрируют все, на что способны. Их ждет состязание в восьми раундах и финале. Победители получат денежный приз. А лучшую команду определит искусственный интеллект – Мегамозг. Ведущий проекта – Сергей Притула. Пощады не будет, ведь против звезд играют оочень талантливые дети!