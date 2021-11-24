Смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 9 выпуск от 24.11.2021 на сайте Нового канала, чтобы не пропустить развязку битвы титанов! Участникам двух команд придется сконцентрироваться на главной цели – победе и включить режим сверхскорости, чтобы обогнать своих конкурентов и принести как можно больше драгоценных камней. Если для одной команды дорога препятствий будет усложнена тоннелями, решеткой и разнообразными ступенями, то для другой вдобавок к этому соперники подготовят усложнение под названием «Рыбная ловушка». Что предполагает эта загадочная опция? И неужели она снизит шансы одной из команд на победу? Узнай прямо сейчас в 9 выпуске игрового шоу Дети против звезд 2021!

Смотреть онлайн 9 выпуск Дети против звезд 3 сезон