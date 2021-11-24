Новый каналДети против звездСезон 3Дети против звезд. Сезон 3. Выпуск 9 от 24.11.2021
24 ноября

Рыбная ловушка оставит одну из команд без победы? – Дети против звезд – Сезон 3. Выпуск 9. Раунд 7

Смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 9 выпуск от 24.11.2021 на сайте Нового канала, чтобы не пропустить развязку битвы титанов! Участникам двух команд придется сконцентрироваться на главной цели – победе и включить режим сверхскорости, чтобы обогнать своих конкурентов и принести как можно больше драгоценных камней. Если для одной команды дорога препятствий будет усложнена тоннелями, решеткой и разнообразными ступенями, то для другой вдобавок к этому соперники подготовят усложнение под названием «Рыбная ловушка». Что предполагает эта загадочная опция? И неужели она снизит шансы одной из команд на победу? Узнай прямо сейчас в 9 выпуске игрового шоу Дети против звезд 2021!

Смотреть онлайн 9 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Рыбная ловушка оставит одну из команд без победы? – Дети против звезд – Сезон 3. Выпуск 9. Раунд 7
НЛО в шоке: дети и звезды спасают город! – Дети против звезд – ...
Тотальный разгром: Сергей Костыра против маленькой тхэквондистки – Дети против звезд – Сезон ...
Больше
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь