Окончательный аккорд программы – финал 9 выпуска шоу Дети против звезд 2 сезон от 02.12.2020. Одна из команд имеет 4 молнии времени, другая – две. Это может сильно повлиять на прохождение полосы препятствий участниками.

Борьба будет ожесточенной! Сложность полосы препятствий в ее многообразии, что отнимает много времени. Александр Педан будет летать по полосе препятствий, и Роман Мищеряков – его догонять. А вот TAYANNA будет самой медленной в команде и не удержится на ногах во время очередного прохождения полосы. Повлияет ли это на результат? Смотри онлайн в игровом шоу Дети против звезд 2 сезон 9 выпуск на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 9 выпуск Дети против звезд 2 сезон