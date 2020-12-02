Video: TAYANNA упала на полосе препятствий – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 9. Раунд 7

Смотрите онлайн 7 раунд шоу Дети против звезд 2020 9 выпуск 2 сезон от 02.12.2020 на Новом канале
Новый канал / Дети против звезд / Сезон 2 / Дети против звезд. Сезон 2. Выпуск 9 от 02.12.2020 / TAYANNA упала на полосе препятствий – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 9. Раунд 7
02 декабря

TAYANNA упала на полосе препятствий – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 9. Раунд 7

Окончательный аккорд программы – финал 9 выпуска шоу Дети против звезд 2 сезон от 02.12.2020. Одна из команд имеет 4 молнии времени, другая – две. Это может сильно повлиять на прохождение полосы препятствий участниками.

Борьба будет ожесточенной! Сложность полосы препятствий в ее многообразии, что отнимает много времени. Александр Педан будет летать по полосе препятствий, и Роман Мищеряков – его догонять. А вот TAYANNA будет самой медленной в команде и не удержится на ногах во время очередного прохождения полосы. Повлияет ли это на результат? Смотри онлайн в игровом шоу Дети против звезд 2 сезон 9 выпуск на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 9 выпуск Дети против звезд 2 сезон

TAYANNA упала на полосе препятствий – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 9. Раунд 7
Эмоциональный стрелок Александр Педан – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 9. ...
TAYANNA расскажет, что означает соединение иероглифов «женщина» и «конь» – Дети против звезд ...
Больше
Вход или Регистрация
Восстановление пароля
Вспомнили?
или через e-mail:
Забыли пароль?
Я соглашаюсь с условиями конфиденциальности