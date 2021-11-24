Игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 9 выпуск от 24.11.2021 подготовит для тебя зажигательный баттл двух барабанщиков! От команды взрослых за победный балл сразится мультиинструменталист, играющий на четырех инструментах, певец Артем Пивоваров, а его конкурентом от команды детей станет участник Марк Косинский, севший за барабанную установку в возрасте четырех лет. Более того, мальчик даже успел поработать уличным музыкантом, чтобы заработать на желанную покупку! Поможет ли Марку этот опыт в соревновании с известным певцом и музыкантом? Узнай в 9 выпуске игрового шоу Дети против звезд 2021!

Смотреть онлайн 9 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 9 выпуск Дети против звезд 3 сезон 7 раунд