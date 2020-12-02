В шестом раунде игрового шоу Дети против звезд 2 сезон 9 выпуск от 02.12.2020 Роман Мищеряков сразится с юным Стасом, который вошел в ТОП-8 всеукраинских соревнований по дрон-рейсингу. Парень сам собирает себе дрон, покупает все необходимые детали, двигатель и раму.

Гонки квадрокоптеров пройдут на улице. У участников есть свое место наблюдения, виртуальные очки и пульты для управления. Их задача – пройти определенный маршрут дронами и дважды сделать элемент воздушной акробатики. Если кто-то потеряет свой коптер, он проиграл. Победит тот, чей квадрокоптер быстрее долетит до финиша. Гонки смотри в 9 выпуске проекта Дети против звезд 2 сезон на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 9 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 9 выпуск Дети против звезд 2 сезон 7 раунд