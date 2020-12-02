Video: Гонки дронов: Роман Мищеряков против 11-летнего Стаса Боднара – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 9. Раунд 6

Смотрите онлайн 6 раунд шоу Дети против звезд 2020 9 выпуск 2 сезон от 02.12.2020 на Новом канале
Новый канал / Дети против звезд / Сезон 2 / Дети против звезд. Сезон 2. Выпуск 9 от 02.12.2020 / Гонки дронов: Роман Мищеряков против 11-летнего Стаса Боднара – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 9. Раунд 6
02 декабря

Гонки дронов: Роман Мищеряков против 11-летнего Стаса Боднара – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 9. Раунд 6

В шестом раунде игрового шоу Дети против звезд 2 сезон 9 выпуск от 02.12.2020 Роман Мищеряков сразится с юным Стасом, который вошел в ТОП-8 всеукраинских соревнований по дрон-рейсингу. Парень сам собирает себе дрон, покупает все необходимые детали, двигатель и раму.

Гонки квадрокоптеров пройдут на улице. У участников есть свое место наблюдения, виртуальные очки и пульты для управления. Их задача – пройти определенный маршрут дронами и дважды сделать элемент воздушной акробатики. Если кто-то потеряет свой коптер, он проиграл. Победит тот, чей квадрокоптер быстрее долетит до финиша. Гонки смотри в 9 выпуске проекта Дети против звезд 2 сезон на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 9 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 9 выпуск Дети против звезд 2 сезон 7 раунд

Гонки дронов: Роман Мищеряков против 11-летнего Стаса Боднара – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 9. Раунд 6
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