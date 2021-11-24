Смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 9 выпуск от 24.11.2021, чтобы не пропустить испытание баланс-бордом в раунде «Безумная викторина»! Детской и звездной командам в течение шестидесяти секунд придется дать как можно больше правильных ответов, касающихся трендов поколения команды соперников. Но если бы все было так просто! Баланс-борд проверит, удалось ли за четыре раунда участникам сплотиться и настроиться на победу. Не терпится узнать, кто сможет похвастаться командной сплоченностью и знаниями о трендах оппонентов лучше? Узнай в 9 выпуске игрового шоу Дети против звезд 2021!

Смотреть онлайн 9 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 9 выпуск Дети против звезд 3 сезон 6 раунд