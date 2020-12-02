Video: ​​​​​​​Викторина: взрослые слышат не те слова – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 9. Раунд 5

Смотрите онлайн 5 раунд шоу Дети против звезд 2020 9 выпуск 2 сезон от 02.12.2020 на Новом канале
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02 декабря

​​​​​​​Викторина: взрослые слышат не те слова – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 9. Раунд 5

В начале раунда Викторина шоу Дети против звезд 2 сезон 9 выпуск от 02.12.2020 между командами снова ничья. Теперь задача для них – балансировать на баланс-борде и отвечать на вопросы ведущего. Взрослых будут заваливать вопросами про фильм «Эмоджи муви», актеров «Первые ласточки» и зеленого монстрика из мультфильмов. А дети будут угадывать, в какой воде стирать вещи из хлопка, что такое микроблейдинг и каким устройством бабушка закрывает банки с консервацией. Кто будет более осведомлен в жизни друг друга? Викторину смотри онлайн в 9 выпуске Дети против звезд 2 сезон на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 9 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 9 выпуск Дети против звезд 2 сезон 6 раунд

​​​​​​​Викторина: взрослые слышат не те слова – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 9. Раунд 5
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