В четвертом раунде игрового шоу Дети против звезд 2021 в поединке сойдутся те, у кого в буквальном смысле в руках горит абсолютно все, – жонглеры! И это неудивительно, ведь ловкость и быстрота их движений просто завораживают! От команды детей за победный балл сразится тринадцатилетний Роман Галишников, который увлекается цирковым искусством уже в течение семи лет! Но победа не достанется легко, ведь его конкурентом станет трехкратный рекордсмен и чемпион мира Даниил Лысенко. Кто из парней лучше продемонстрирует свое мастерство и принесет команде главный артефакт – молнию времени? Узнай прямо сейчас – смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 9 выпуск от 24.11.2021!

Смотреть онлайн 9 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 9 выпуск Дети против звезд 3 сезон 5 раунд