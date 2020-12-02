В четвертом раунде 9 выпуска игрового шоу Дети против звезд 2 сезон впервые соревнование будет проходить не в студии проекта. Участников, телеведущего Александра Педана и 13-летнего Тимура, привезут на скалодром. Там у них будет 90 секунд, чтобы, лазая по восьмиметровой стене, найти как можно больше драгоценностей, которые на ней спрятаны.

Задание они проходили отдельно, поэтому никто из них не знает результатов. В студии Сергей Притула объявит результаты, а также расскажет, как Александр Педан впервые приобщился к экстриму, и расспросит у Тимура о его наградах в скалолазании. Соревнования на скалодроме смотри в проекте Дети против звезд 2 сезон 9 выпуск от 02.12.2020!

Смотреть онлайн 9 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 9 выпуск Дети против звезд 2 сезон 5 раунд