Video: ​​​​​​​Покорит ли Александр Педан вершину первенства? – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 9. Раунд 4

Смотрите онлайн 4 раунд шоу Дети против звезд 2020 9 выпуск 2 сезон от 02.12.2020 на Новом канале
Новый канал / Дети против звезд / Сезон 2 / Дети против звезд. Сезон 2. Выпуск 9 от 02.12.2020 / ​​​​​​​Покорит ли Александр Педан вершину первенства? – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 9. Раунд 4
02 декабря

​​​​​​​Покорит ли Александр Педан вершину первенства? – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 9. Раунд 4

В четвертом раунде 9 выпуска игрового шоу Дети против звезд 2 сезон впервые соревнование будет проходить не в студии проекта. Участников, телеведущего Александра Педана и 13-летнего Тимура, привезут на скалодром. Там у них будет 90 секунд, чтобы, лазая по восьмиметровой стене, найти как можно больше драгоценностей, которые на ней спрятаны.

Задание они проходили отдельно, поэтому никто из них не знает результатов. В студии Сергей Притула объявит результаты, а также расскажет, как Александр Педан впервые приобщился к экстриму, и расспросит у Тимура о его наградах в скалолазании. Соревнования на скалодроме смотри в проекте Дети против звезд 2 сезон 9 выпуск от 02.12.2020!

Смотреть онлайн 9 выпуск Дети против звезд 2 сезон

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​​​​​​​Покорит ли Александр Педан вершину первенства? – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 9. Раунд 4
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