Веселье, фантазия, друзья, положительные эмоции – вот с чем ассоциируется игра в показуху у всех участников игрового шоу Дети против звезд 2021! Обычно во время этого раунда дети включают режим босса, ведь считают себя профи в любимом деле. Но не сыграет ли самоуверенность с ними злую шутку и станет причиной победы команды взрослых? Или резвость и сообразительность возобладают и приведут их к победному балу и молнии времени? Узнай прямо сейчас – смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 9 выпуск от 24.11.2021 на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 9 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 9 выпуск Дети против звезд 3 сезон 4 раунд