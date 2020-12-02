С ничьей команды переходят к третьему командному раунду Показуха в игровом шоу Дети против звезд 2 сезон 9 выпуск от 02.12.2020. Судьба звездной команды снова будет зависеть от Александра Педана. Именно он будет стоять за ширмой и отгадывать, на первый взгляд, легкие слова. Удастся ли ему угадать все слова? И на каком слове он застопорится: «гопник», «космонавт» или «бензин»?

В команде детей тоже будет отгадывать парень, 13-летний Тимур. Ему достанутся слова «хот-дог», «кенгуру» и «самокат». Кто же из них смышленее в игре в крокодила? Как отгадывает Александр Педан, смотри в 9 выпуске Дети против звезд 2 сезон на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 9 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 9 выпуск Дети против звезд 2 сезон 4 раунд