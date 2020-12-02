Video: Игра, которая «ломает» мозг – Показуха – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 9. Раунд 3

Смотрите онлайн 3 раунд шоу Дети против звезд 2020 9 выпуск 2 сезон от 02.12.2020 на Новом канале
Новый канал / Дети против звезд / Сезон 2 / Дети против звезд. Сезон 2. Выпуск 9 от 02.12.2020 / Игра, которая «ломает» мозг – Показуха – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 9. Раунд 3
02 декабря

Игра, которая «ломает» мозг – Показуха – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 9. Раунд 3

С ничьей команды переходят к третьему командному раунду Показуха в игровом шоу Дети против звезд 2 сезон 9 выпуск от 02.12.2020. Судьба звездной команды снова будет зависеть от Александра Педана. Именно он будет стоять за ширмой и отгадывать, на первый взгляд, легкие слова. Удастся ли ему угадать все слова? И на каком слове он застопорится: «гопник», «космонавт» или «бензин»?

В команде детей тоже будет отгадывать парень, 13-летний Тимур. Ему достанутся слова «хот-дог», «кенгуру» и «самокат». Кто же из них смышленее в игре в крокодила? Как отгадывает Александр Педан, смотри в 9 выпуске Дети против звезд 2 сезон на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 9 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 9 выпуск Дети против звезд 2 сезон 4 раунд

Игра, которая «ломает» мозг – Показуха – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 9. Раунд 3
Эмоциональный стрелок Александр Педан – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 9. ...
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