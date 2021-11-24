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24 ноября

Тотальный разгром: Сергей Костыра против маленькой тхэквондистки – Дети против звезд – Сезон 3. Выпуск 9. Раунд 2

Второй раунд игрового шоу Дети против звезд 2021 станет для многих настоящим открытием. Окажется, что ведущий Сергей Костыра – бронзовый призер Украины по вольной борьбе! Регулярно он устраивает спарринги с обладателем черного пояса по айкидо, чтобы поддерживать форму. Поэтому именно в его адрес прилетит вызов от чемпионки Украины по тхэквондо Анны Казак. У этой девочки более двух десятков золотых медалей. За небольшой промежуток времени сильным и мощным участникам необходимо будет проломить стену, дощечки и наградить манекен как можно большим количеством ударов в туловище и голову. Кто справится с этой задачей лучше? Смотри игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 9 выпуск от 24.11.2021 – узнай прямо сейчас!

Смотреть онлайн 9 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 9 выпуск Дети против звезд 3 сезон 3 раунд

Тотальный разгром: Сергей Костыра против маленькой тхэквондистки – Дети против звезд – Сезон 3. Выпуск 9. Раунд 2
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