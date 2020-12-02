Video: TAYANNA расскажет, что означает соединение иероглифов «женщина» и «конь» – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 9. Раунд 2

Смотрите онлайн 2 раунд шоу Дети против звезд 2020 9 выпуск 2 сезон от 02.12.2020 на Новом канале
Новый канал / Дети против звезд / Сезон 2 / Дети против звезд. Сезон 2. Выпуск 9 от 02.12.2020 / TAYANNA расскажет, что означает соединение иероглифов «женщина» и «конь» – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 9. Раунд 2
02 декабря

TAYANNA расскажет, что означает соединение иероглифов «женщина» и «конь» – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 9. Раунд 2

Во втором раунде шоу Дети против звезд 2 сезон 9 выпуск мы будем изучать китайский язык вместе с участницами: певицей TAYANNA и 11-летней Каролиной Лавриненко. Девочка уже знает более 1000 иероглифов, а украинская артистка начала изучать китайский язык недавно.

Возле них будут стоять 15 различных иероглифов. Их задача – выбрать иероглиф – ответ на вопрос ведущего. Победит участница, которая быстрее найдет правильные иероглифы и получит больше баллов за ответ. Баттл лингвисток смотри онлайн в проекте Дети против звезд 2 сезон 9 выпуск на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 9 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 9 выпуск Дети против звезд 2 сезон 3 раунд

TAYANNA расскажет, что означает соединение иероглифов «женщина» и «конь» – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 9. Раунд 2
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