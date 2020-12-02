Во втором раунде шоу Дети против звезд 2 сезон 9 выпуск мы будем изучать китайский язык вместе с участницами: певицей TAYANNA и 11-летней Каролиной Лавриненко. Девочка уже знает более 1000 иероглифов, а украинская артистка начала изучать китайский язык недавно.

Возле них будут стоять 15 различных иероглифов. Их задача – выбрать иероглиф – ответ на вопрос ведущего. Победит участница, которая быстрее найдет правильные иероглифы и получит больше баллов за ответ. Баттл лингвисток смотри онлайн в проекте Дети против звезд 2 сезон 9 выпуск на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 9 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 9 выпуск Дети против звезд 2 сезон 3 раунд