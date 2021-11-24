Новый каналДети против звездСезон 3Дети против звезд. Сезон 3. Выпуск 9 от 24.11.2021
24 ноября

НЛО в шоке: дети и звезды спасают город! – Дети против звезд – Сезон 3. Выпуск 9. Раунд 1

Смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 9 выпуск от 24.11.2021 на сайте Нового канала, чтобы не пропустить феерические соревнования маленьких умников и известных людей Украины! Традиционно поединки начнутся с дебютного раунда, который называется «Спаси город». За мирное небо над головами местных жителей в команде взрослых сразятся телеведущий Сергей Костыра, чемпион мира Даниил Лысенко и певец Артем Пивоваров. Сможет ли команда детей обогнать звезд по количеству метких выстрелов в тарелки НЛО? Узнай прямо сейчас в 9 выпуске игрового шоу Дети против звезд 2021!

Смотреть онлайн 8 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 9 выпуск Дети против звезд 3 сезон 2 раунд

НЛО в шоке: дети и звезды спасают город! – Дети против звезд – Сезон 3. Выпуск 9. Раунд 1
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