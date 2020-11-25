В финале 8 выпуска шоу Дети против звезд 2 сезон от 25.11.2020 участники традиционно должны преодолевать полосу препятствий, чтобы высыпать драгоценные камни на другой стороне. Команда звезд хоть и отстает от соперников, но будет проходить полосу препятствий профессионально, осторожно и максимально эффективно. Если дети будут тянуть и высыпать драгоценности на полосе, они могут отдать свою победу звездам. Смогут ли дети выдержать свое преимущество на протяжении всех раундов? Смотри онлайн в игровом шоу Дети против звезд 2 сезон 8 выпуск на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 8 выпуск Дети против звезд 2 сезон