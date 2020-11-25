Video: Команда звезд включила турбо-режим – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 8. Раунд 7

Смотрите онлайн 7 раунд шоу Дети против звезд 2020 8 выпуск 2 сезон от 25.11.2020 на Новом канале
Новый канал / Дети против звезд / Сезон 2 / Дети против звезд. Сезон 2. Выпуск 8 от 25.11.2020 / Команда звезд включила турбо-режим – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 8. Раунд 7
25 ноября

Команда звезд включила турбо-режим – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 8. Раунд 7

В финале 8 выпуска шоу Дети против звезд 2 сезон от 25.11.2020 участники традиционно должны преодолевать полосу препятствий, чтобы высыпать драгоценные камни на другой стороне. Команда звезд хоть и отстает от соперников, но будет проходить полосу препятствий профессионально, осторожно и максимально эффективно. Если дети будут тянуть и высыпать драгоценности на полосе, они могут отдать свою победу звездам. Смогут ли дети выдержать свое преимущество на протяжении всех раундов? Смотри онлайн в игровом шоу Дети против звезд 2 сезон 8 выпуск на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 8 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Команда звезд включила турбо-режим – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 8. Раунд 7
За звездным пулеметом девушка. Принесет ли это победу? – Дети против звезд – ...
Наталья Татаринцева исполнит в воздухе сакуру – Дети против звезд – Сезон 2. ...
Больше
Вход или Регистрация
Восстановление пароля
Вспомнили?
или через e-mail:
Забыли пароль?
Я соглашаюсь с условиями конфиденциальности