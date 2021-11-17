Не пропусти финал игрового шоу Дети против звезд 2021! Участники двух команд очень старались в коллективных и индивидуальных соревнованиях, чтобы заработать наибольшее количество главных артефактов – молний времени. Но только одной из них удалось получить лидерство и возможность выбрать дополнительное усложнение для своих конкурентов в финальном испытании. Финальная полоса препятствий проверит, кто из участников по-настоящему жаждет победы и готов пойти ради нее на все. Какой команде достанется дополнительное усложнение? И неужели оно уменьшит ее шансы на победу? Узнай прямо сейчас – смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 8 выпуск от 17.11.2021 на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 8 выпуск Дети против звезд 3 сезон