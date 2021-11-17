Новый каналДети против звездСезон 3Дети против звезд. Сезон 3. Выпуск 8 от 17.11.2021
17 ноября

Кто соберет больше драгоценных камней? – Дети против звезд – Сезон 3. Выпуск 8. Раунд 7

Не пропусти финал игрового шоу Дети против звезд 2021! Участники двух команд очень старались в коллективных и индивидуальных соревнованиях, чтобы заработать наибольшее количество главных артефактов – молний времени. Но только одной из них удалось получить лидерство и возможность выбрать дополнительное усложнение для своих конкурентов в финальном испытании. Финальная полоса препятствий проверит, кто из участников по-настоящему жаждет победы и готов пойти ради нее на все. Какой команде достанется дополнительное усложнение? И неужели оно уменьшит ее шансы на победу? Узнай прямо сейчас – смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 8 выпуск от 17.11.2021 на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 8 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Кто соберет больше драгоценных камней? – Дети против звезд – Сезон 3. Выпуск 8. Раунд 7
Кто из участников поставит новый рекорд? – Дети против звезд – Сезон 3. ...
Шах и мат: Роман Мищеряков против юной шахматистки Алины – Дети против звезд ...
Больше
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь