В шестом раунде игрового шоу Дети против звезд 2 сезон 8 выпуск от 25.11.2020 в баттле сойдутся ловкие паркурщики Антон Савлепов и Андрей Бедняк. Парень занимается паркуром 4 года после того, как увидел этот вид спорта в фильме «13 район». С разбега он может залезть на стену, в 4 раза выше его ростом. Его соперник Антон Савлепов в этом тоже имеет опыт – не раз он прыгал во время концерта со сцены на руки фанатов… Он многофункционален: может и на стол запрыгнуть, и собаку перегнать, и на голову стать. Но удастся ли ему паркур?

Задача участников – пройти сложную полосу препятствий и ни разу не сойти с нее на пол. Кто справится быстрее, тот и получит решающую молнию времени перед финалом. Соревнования по паркуру смотри в 8 выпуске проекта Дети против звезд 2 сезон на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 8 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 8 выпуск Дети против звезд 2 сезон 7 раунд