Video: Паркур в студии: Антон Савлепов против 12-летнего Андрея Бедняка – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 8. Раунд 6

Смотрите онлайн 6 раунд шоу Дети против звезд 2020 8 выпуск 2 сезон от 25.11.2020 на Новом канале
Новый канал / Дети против звезд / Сезон 2 / Дети против звезд. Сезон 2. Выпуск 8 от 25.11.2020 / Паркур в студии: Антон Савлепов против 12-летнего Андрея Бедняка – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 8. Раунд 6
25 ноября

Паркур в студии: Антон Савлепов против 12-летнего Андрея Бедняка – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 8. Раунд 6

В шестом раунде игрового шоу Дети против звезд 2 сезон 8 выпуск от 25.11.2020 в баттле сойдутся ловкие паркурщики Антон Савлепов и Андрей Бедняк. Парень занимается паркуром 4 года после того, как увидел этот вид спорта в фильме «13 район». С разбега он может залезть на стену, в 4 раза выше его ростом. Его соперник Антон Савлепов в этом тоже имеет опыт – не раз он прыгал во время концерта со сцены на руки фанатов… Он многофункционален: может и на стол запрыгнуть, и собаку перегнать, и на голову стать. Но удастся ли ему паркур?

Задача участников – пройти сложную полосу препятствий и ни разу не сойти с нее на пол. Кто справится быстрее, тот и получит решающую молнию времени перед финалом. Соревнования по паркуру смотри в 8 выпуске проекта Дети против звезд 2 сезон на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 8 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 8 выпуск Дети против звезд 2 сезон 7 раунд

Паркур в студии: Антон Савлепов против 12-летнего Андрея Бедняка – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 8. Раунд 6
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