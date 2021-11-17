Смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 8 выпуск от 17.11.2021 на сайте Нового канала, чтобы не пропустить индивидуальное соревнование по яхтингу. От команды детей за победный балл и молнию времени будет соревноваться двукратная чемпионка по парусному спорту, кандидат в мастера спорта Анна Потапова. А вот команду взрослых будет представлять актриса Женского квартала, теле- и радиоведущая Валерия Товстолес. В рамках подготовки к шоу Валерия поближе познакомилась с яхтингом и попыталась бросить вызов профессионалу. Неужели импровизация превзойдет опыт? Узнай прямо сейчас в 8 выпуске игрового шоу Дети против звезд 2021!

Смотреть онлайн 8 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 8 выпуск Дети против звезд 3 сезон 7 раунд