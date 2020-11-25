Video: Один правильный ответ спасет одну из команд – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 8. Раунд 5

Смотрите онлайн 5 раунд шоу Дети против звезд 2020 8 выпуск 2 сезон от 25.11.2020 на Новом канале
Новый канал / Дети против звезд / Сезон 2 / Дети против звезд. Сезон 2. Выпуск 8 от 25.11.2020 / Один правильный ответ спасет одну из команд – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 8. Раунд 5
25 ноября

Один правильный ответ спасет одну из команд – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 8. Раунд 5

В начале пятого раунда шоу Дети против звезд 2 сезон 8 выпуск от 25.11.2020 команда детей имеет большое преимущество в счете над звездами. Может помочь им заработать дополнительные 10 секунд раунд Викторина, в котором участники будут отвечать на вопросы о жизни взрослых и детей.

Капитаном команды звезд в этом раунде стал Антон Савлепов. Знает ли он, кто такой краш? Чем занимаются скиперы? И как называется известная детская настольная игра в виде круглых карточек с рисунками? Викторину смотри онлайн в 8 выпуске Дети против звезд 2 сезон на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 8 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 8 выпуск Дети против звезд 2 сезон 6 раунд

Один правильный ответ спасет одну из команд – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 8. Раунд 5
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