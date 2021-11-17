Чем обычная викторина отличается от безумной? Безумная викторина игрового шоу Дети против звезд 2021 – не просто бубнение скучных вопросов от ведущего, а испытание баланс-бордом! Кроме того, что участники проверяют уровень своей командной слаженности, они узнают много интересных фактов из жизни молодежи. Спорим, ты не знаешь, что означает фраза «топово залутался» на языке подростков! Но можешь легко узнать ее значение в безумной викторине и увидеть, знают ли о ней звезды украинского шоу-бизнеса! Поэтому лучше не теряй времени, а смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 8 выпуск от 17.11.2021 на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 8 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 8 выпуск Дети против звезд 3 сезон 6 раунд