Video: Игорь Ласточкин поместит всю команду в мыльный пузырь – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 8. Раунд 4

Смотрите онлайн 4 раунд шоу Дети против звезд 2020 8 выпуск 2 сезон от 25.11.2020 на Новом канале
Новый канал / Дети против звезд / Сезон 2 / Дети против звезд. Сезон 2. Выпуск 8 от 25.11.2020 / Игорь Ласточкин поместит всю команду в мыльный пузырь – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 8. Раунд 4
25 ноября

Игорь Ласточкин поместит всю команду в мыльный пузырь – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 8. Раунд 4

В четвертом раунде 8 выпуска игрового шоу Дети против звезд 2 сезон участники будут соревноваться в необычном таланте – умении надувать мыльные пузыри и выполнять с ними различные трюки! Соперниками станут: шоумен Игорь Ласточкин, который вспомнит, как в далеком детстве делал самостоятельно раствор с друзьями, и брат с сестрой Захар и Стефания Мальцевы, для которых этот талант стал заработком и с ним они на профессиональном уровне работают на корпоративных ивентах и детских мероприятиях.

Их миссия – выполнить пять заданий с пузырьками и финальное шестое, самое сложное. Победит тот, кто в совершенстве выполнит большинство задач. Помогут ли Игорю его детские воспоминания и что 12-летний Захар и 7-летняя Стефания будут выделывать с пузырьками? Пузырчатую магию смотри в проекте Дети против звезд 2 сезон 8 выпуск от 25.11.2020!

Смотреть онлайн 8 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 8 выпуск Дети против звезд 2 сезон 5 раунд

Игорь Ласточкин поместит всю команду в мыльный пузырь – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 8. Раунд 4
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