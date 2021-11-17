В четвертом раунде игрового шоу Дети против звезд 2021 ты сможешь стать свидетелем необыкновенно красивого и увлекательного индивидуального состязания двух гимнасток. От команды взрослых за победный балл сразится бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года в индивидуальном многоборье Анна Ризатдинова. А от команды детей конкуренцию известной спортсменке составит двенадцатилетняя Алиса Пономарева, которая может похвастаться свыше семьюдесятью золотыми медалями. Олимпийская чемпионка признается, что соревнование станет для нее большим испытанием, ведь последний раз она выступала шесть лет назад! Неужели такая длительная пауза может повлиять на ее шанс на победу? Стань свидетелем этого напряженного момента – смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 8 выпуск от 17.11.2021 на сайте Нового канала и узнай, кто из девушек принесет победу своей команде!

Смотреть онлайн 8 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 8 выпуск Дети против звезд 3 сезон 5 раунд