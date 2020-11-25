Video: Самая артистичная игра в крокодила от команды звезд – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 8. Раунд 3

Смотрите онлайн 3 раунд шоу Дети против звезд 2020 8 выпуск 2 сезон от 25.11.2020 на Новом канале
Новый канал / Дети против звезд / Сезон 2 / Дети против звезд. Сезон 2. Выпуск 8 от 25.11.2020 / Самая артистичная игра в крокодила от команды звезд – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 8. Раунд 3
25 ноября

Самая артистичная игра в крокодила от команды звезд – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 8. Раунд 3

С отрывом в счете команды переходят к третьему командному раунду Показуха в игровом шоу Дети против звезд 2 сезон 8 выпуск от 25.11.2020. Игорь Ласточкин будет невероятно искусным в игре в крокодила. Команда звезд будет работать слаженно, а слова «грабли», «шпага» и «Карлсон» покажет в очень необычные способы.

Команда детей поставит отгадывать наименьшую участницу Стефанию. Сможет ли девочка понять слова «волк», «фартук» и «учитель»? Узнаешь в 8 выпуске Дети против звезд 2 сезон на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 8 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 8 выпуск Дети против звезд 2 сезон 4 раунд

Самая артистичная игра в крокодила от команды звезд – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 8. Раунд 3
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