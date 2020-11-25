С отрывом в счете команды переходят к третьему командному раунду Показуха в игровом шоу Дети против звезд 2 сезон 8 выпуск от 25.11.2020. Игорь Ласточкин будет невероятно искусным в игре в крокодила. Команда звезд будет работать слаженно, а слова «грабли», «шпага» и «Карлсон» покажет в очень необычные способы.

Команда детей поставит отгадывать наименьшую участницу Стефанию. Сможет ли девочка понять слова «волк», «фартук» и «учитель»? Узнаешь в 8 выпуске Дети против звезд 2 сезон на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 8 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 8 выпуск Дети против звезд 2 сезон 4 раунд