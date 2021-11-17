Новый каналДети против звездСезон 3Дети против звезд. Сезон 3. Выпуск 8 от 17.11.2021
17 ноября

Тотальный разгром: дети и звезды играют в показуху – Дети против звезд – Сезон 3. Выпуск 8. Раунд 3

Смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 8 выпуск от 17.11.2021 на сайте Нового канала! Третий раунд называется «Показуха», потому что именно в нем команды детей и звезд будут играть в старую добрую игру, которую знают и любят все поколения. В течение определенного времени одному из участников необходимо будет угадать как можно больше слов, которые ему будут показывать сокомандники только с помощью жестов. Казалось бы, что победа гарантирована детям, ведь они практикуют такой вид развлечений чаще, однако порой взрослые дают им фору и доказывают, что есть еще порох в пороховнице! А вот какого результата ждать в этот раз? Лучше не жди, а узнай прямо сейчас в 8 выпуске игрового шоу Дети против звезд 2021!

Смотреть онлайн 8 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 8 выпуск Дети против звезд 3 сезон 4 раунд

Тотальный разгром: дети и звезды играют в показуху – Дети против звезд – Сезон 3. Выпуск 8. Раунд 3
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