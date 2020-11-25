Во втором раунде шоу Дети против звезд 2 сезон 8 выпуск мы увидим индивидуальную борьбу двух соперников: 4-кратной чемпионки мира по танцам на пилоне Натальи Татаринцевой и юного Демьяна Дамова, который одновременно занимается гимнастикой, акробатикой и танцами на пилоне.

Задача спортсменов – лучше воспроизвести трюк, который им продемонстрирует соперник. У кого получится техничнее, тот и выиграет этот раунд. За кем будет первенство: юным спортсменом, который занимается по 4 часа ежедневно, или чемпионкой мира, которая пришла в спортивные танцы с 4 лет? Баттл пилонистов смотри онлайн в проекте Дети против звезд 2 сезон 8 выпуск на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 8 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 8 выпуск Дети против звезд 2 сезон 3 раунд