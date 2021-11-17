Новый каналДети против звездСезон 3Дети против звезд. Сезон 3. Выпуск 8 от 17.11.2021
17 ноября

Шах и мат: Роман Мищеряков против юной шахматистки Алины – Дети против звезд – Сезон 3. Выпуск 8. Раунд 2

Приготовься изумляться, ведь во втором раунде игрового шоу Дети против звезд 2021 тебя ждет зрелищный поединок шахматистов! От команды взрослых за победу сразится телеведущий, актер и юморист Роман Мищеряков, а его конкуренткой станет бронзовый призер чемпионата мира по шахматам Алина Прочаева. Девочка каждый день посвящает четыре-пять часов игре в шахматы со своими сестрами и не представляет своей жизни без этого увлечения. Алина уверена в своем профессионализме и мастерстве, поэтому не постеснялась бросить вызов взрослому конкуренту. А настроен ли на победу Роман? Неужели несколько месяцев практики помогут ему одержать победу у опытной соперницы? Не пропусти развязку этого напряженного и очень увлекательного соревнования – смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 8 выпуск от 17.11.2021 на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 8 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 8 выпуск Дети против звезд 3 сезон 3 раунд

Шах и мат: Роман Мищеряков против юной шахматистки Алины – Дети против звезд – Сезон 3. Выпуск 8. Раунд 2
Кто из участников поставит новый рекорд? – Дети против звезд – Сезон 3. ...
Тотальный разгром: дети и звезды играют в показуху – Дети против звезд – ...
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