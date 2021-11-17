Приготовься изумляться, ведь во втором раунде игрового шоу Дети против звезд 2021 тебя ждет зрелищный поединок шахматистов! От команды взрослых за победу сразится телеведущий, актер и юморист Роман Мищеряков, а его конкуренткой станет бронзовый призер чемпионата мира по шахматам Алина Прочаева. Девочка каждый день посвящает четыре-пять часов игре в шахматы со своими сестрами и не представляет своей жизни без этого увлечения. Алина уверена в своем профессионализме и мастерстве, поэтому не постеснялась бросить вызов взрослому конкуренту. А настроен ли на победу Роман? Неужели несколько месяцев практики помогут ему одержать победу у опытной соперницы? Не пропусти развязку этого напряженного и очень увлекательного соревнования – смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 8 выпуск от 17.11.2021 на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 8 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 8 выпуск Дети против звезд 3 сезон 3 раунд