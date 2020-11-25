Смотри очередной ожесточенный поединок детей со звездами в игровом шоу Дети против звезд 2 сезон 8 выпуск от 25.11.2020. В звездной команде будут играть: пластичная и харизматичная четырехкратная чемпионка мира по танцам на пилоне Наталья Татаринцева, шоумен Игорь Ласточкин и «человек-агонь», певец и хореограф Антон Савлепов.

В первом раунде 8 выпуска шоу Дети против звезд 2020 команда звезд и их стрелок Наталья Татаринцева будут показывать великолепную результативность, спасая город от инопланетян. Смогут ли дети догнать меткую девушку? Соревнования смотри онлайн в шоу Дети против звезд 2 сезон 8 выпуск на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 7 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 8 выпуск Дети против звезд 2 сезон 2 раунд