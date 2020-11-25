Video: За звездным пулеметом девушка. Принесет ли это победу? – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 8. Раунд 1

Смотрите онлайн 1 раунд шоу Дети против звезд 2020 8 выпуск 2 сезон от 25.11.2020 на Новом канале
Новый канал / Дети против звезд / Сезон 2 / Дети против звезд. Сезон 2. Выпуск 8 от 25.11.2020 / За звездным пулеметом девушка. Принесет ли это победу? – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 8. Раунд 1
25 ноября

За звездным пулеметом девушка. Принесет ли это победу? – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 8. Раунд 1

Смотри очередной ожесточенный поединок детей со звездами в игровом шоу Дети против звезд 2 сезон 8 выпуск от 25.11.2020. В звездной команде будут играть: пластичная и харизматичная четырехкратная чемпионка мира по танцам на пилоне Наталья Татаринцева, шоумен Игорь Ласточкин и «человек-агонь», певец и хореограф Антон Савлепов.

В первом раунде 8 выпуска шоу Дети против звезд 2020 команда звезд и их стрелок Наталья Татаринцева будут показывать великолепную результативность, спасая город от инопланетян. Смогут ли дети догнать меткую девушку? Соревнования смотри онлайн в шоу Дети против звезд 2 сезон 8 выпуск на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 7 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 8 выпуск Дети против звезд 2 сезон 2 раунд

За звездным пулеметом девушка. Принесет ли это победу? – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 8. Раунд 1
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