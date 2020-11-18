Video: ​​​​​​​Евгений Кот обгоняет участников в трубе – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 7. Раунд 7

Смотрите онлайн 7 раунд шоу Дети против звезд 2020 7 выпуск 2 сезон от 18.11.2020 на Новом канале
Новый канал / Дети против звезд / Сезон 2 / Дети против звезд. Сезон 2. Выпуск 7 от 18.11.2020 / ​​​​​​​Евгений Кот обгоняет участников в трубе – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 7. Раунд 7
18 ноября

​​​​​​​Евгений Кот обгоняет участников в трубе – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 7. Раунд 7

В финале 7 выпуска шоу Дети против звезд 2 сезон от 18.11.2020 один участник звездной команды может привести своих к победе. Команды будут проходить дистанцию ​​с определенным отрывом во времени. Победа будет зависеть от спортивной подготовки и скорости звезд. Ловкий Евгений Кот будет лазить по полосе препятствий, как настоящий кот: быстро, пролезая в каждую трубу и обгоняя сокомандников.

Дети тоже не будут отставать. Ловкой в ​​их команде окажется диско-танцовщица Варвара. Вот и сошлись вновь двое танцоров в противостоянии. Кто из них принесет больше драгоценных камней? Финал смотри онлайн в игровом шоу Дети против звезд 2 сезон 7 выпуск на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 7 выпуск Дети против звезд 2 сезон

​​​​​​​Евгений Кот обгоняет участников в трубе – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 7. Раунд 7
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