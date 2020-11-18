В финале 7 выпуска шоу Дети против звезд 2 сезон от 18.11.2020 один участник звездной команды может привести своих к победе. Команды будут проходить дистанцию ​​с определенным отрывом во времени. Победа будет зависеть от спортивной подготовки и скорости звезд. Ловкий Евгений Кот будет лазить по полосе препятствий, как настоящий кот: быстро, пролезая в каждую трубу и обгоняя сокомандников.

Дети тоже не будут отставать. Ловкой в ​​их команде окажется диско-танцовщица Варвара. Вот и сошлись вновь двое танцоров в противостоянии. Кто из них принесет больше драгоценных камней? Финал смотри онлайн в игровом шоу Дети против звезд 2 сезон 7 выпуск на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 7 выпуск Дети против звезд 2 сезон