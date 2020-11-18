Video: Элементы в стиле диско от Жени Кота – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 7. Раунд 6

Смотрите онлайн 6 раунд шоу Дети против звезд 2020 7 выпуск 2 сезон от 18.11.2020 на Новом канале
Новый канал / Дети против звезд / Сезон 2 / Дети против звезд. Сезон 2. Выпуск 7 от 18.11.2020 / Элементы в стиле диско от Жени Кота – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 7. Раунд 6
18 ноября

Элементы в стиле диско от Жени Кота – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 7. Раунд 6

В шестом раунде игрового шоу Дети против звезд 2 сезон 7 выпуск от 18.11.2020 сойдутся представители спортивного диско. Хореограф и режиссер-постановщик Евгений Кот, который овладел 15 танцевальными стилями, бросит хореографический вызов 10-летней Варваре. Девочка может сделать три оборота подряд на одной ноге, держа другую в шпагате, она обладательница кубка мира по диско 2018 года. По зубам ли Евгению такая соперница?

Задача участников – правильно и технично сделать пять танцевальных элементов. У кого получается лучше, тот и получает балл. Оборот с переворотом, маховое сальто, прыжок в стойку на руках – настоящий римейк фильма «Шаг вперед» смотри в 7 выпуске проекта Дети против звезд 2 сезон на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 7 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 7 выпуск Дети против звезд 2 сезон 7 раунд

Элементы в стиле диско от Жени Кота – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 7. Раунд 6
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