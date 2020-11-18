В шестом раунде игрового шоу Дети против звезд 2 сезон 7 выпуск от 18.11.2020 сойдутся представители спортивного диско. Хореограф и режиссер-постановщик Евгений Кот, который овладел 15 танцевальными стилями, бросит хореографический вызов 10-летней Варваре. Девочка может сделать три оборота подряд на одной ноге, держа другую в шпагате, она обладательница кубка мира по диско 2018 года. По зубам ли Евгению такая соперница?

Задача участников – правильно и технично сделать пять танцевальных элементов. У кого получается лучше, тот и получает балл. Оборот с переворотом, маховое сальто, прыжок в стойку на руках – настоящий римейк фильма «Шаг вперед» смотри в 7 выпуске проекта Дети против звезд 2 сезон на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 7 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 7 выпуск Дети против звезд 2 сезон 7 раунд