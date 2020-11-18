В игровом шоу Дети против звезд 2 сезон 7 выпуск от 18.11.2020 команды дошли до пятого командного раунда Викторина. Сергей Притула подготовил командам много вопросов и баланс-борд, чтобы усложнить им задачу. Выигрывает тот, кто даст больше правильных ответов.

Как называется мир из кубов? Кто такой Lil Pump? И в какое шоу проходила кастинг Jerry Heil? Ты можешь проверить и свои знания из жизни молодого поколения вместе со звездами. Или ответить на вопросы из взрослой жизни вместе с детьми. Где используют дуршлаг и какие правила классического морского боя? Раунд Викторина смотри онлайн в 7 выпуске Дети против звезд 2 сезон на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 7 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 7 выпуск Дети против звезд 2 сезон 6 раунд