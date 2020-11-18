Video: ​​​​​​​Lil Pump, Jerry Heil и Minecraft: взрослые отвечают на вопросы про жизнь детей – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 7. Раунд 5

Смотрите онлайн 5 раунд шоу Дети против звезд 2020 7 выпуск 2 сезон от 18.11.2020 на Новом канале
Новый канал / Дети против звезд / Сезон 2 / Дети против звезд. Сезон 2. Выпуск 7 от 18.11.2020 / ​​​​​​​Lil Pump, Jerry Heil и Minecraft: взрослые отвечают на вопросы про жизнь детей – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 7. Раунд 5
18 ноября

​​​​​​​Lil Pump, Jerry Heil и Minecraft: взрослые отвечают на вопросы про жизнь детей – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 7. Раунд 5

В игровом шоу Дети против звезд 2 сезон 7 выпуск от 18.11.2020 команды дошли до пятого командного раунда Викторина. Сергей Притула подготовил командам много вопросов и баланс-борд, чтобы усложнить им задачу. Выигрывает тот, кто даст больше правильных ответов.

Как называется мир из кубов? Кто такой Lil Pump? И в какое шоу проходила кастинг Jerry Heil? Ты можешь проверить и свои знания из жизни молодого поколения вместе со звездами. Или ответить на вопросы из взрослой жизни вместе с детьми. Где используют дуршлаг и какие правила классического морского боя? Раунд Викторина смотри онлайн в 7 выпуске Дети против звезд 2 сезон на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 7 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 7 выпуск Дети против звезд 2 сезон 6 раунд

​​​​​​​Lil Pump, Jerry Heil и Minecraft: взрослые отвечают на вопросы про жизнь детей – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 7. Раунд 5
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