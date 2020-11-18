Video: Первый подарок на шоу для Сергея Притулы – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 7. Раунд 4

Смотрите онлайн 4 раунд шоу Дети против звезд 2020 7 выпуск 2 сезон от 18.11.2020 на Новом канале
Новый канал / Дети против звезд / Сезон 2 / Дети против звезд. Сезон 2. Выпуск 7 от 18.11.2020 / Первый подарок на шоу для Сергея Притулы – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 7. Раунд 4
18 ноября

Первый подарок на шоу для Сергея Притулы – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 7. Раунд 4

В четвертом раунде 7 выпуска игрового шоу Дети против звезд 2 сезон будут соревноваться оригамисты: актер и телеведущий Владимир Шумко и 9-летний Тарас Белей. Парень проводит уроки оригами с шести лет, учит индийских детей в режиме онлайн и благодаря своему хобби уже заработал около 30 тысяч гривен. Тарас даже принес ведущему и своим сокомандникам подарки, сделанные собственными руками. Ради выигрыша у такого сильного соперника Владимир Шумко брал уроки у мастера оригами перед участием в шоу.

Задача участников – собрать из большого рулона бумаги мышь. Кто соберет быстрее, тот выиграл и заработал дополнительную молнию времени. Смотри соревнования по оригами в проекте Дети против звезд 2 сезон 7 выпуск от 18.11.2020!

Смотреть онлайн 7 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 7 выпуск Дети против звезд 2 сезон 5 раунд

Первый подарок на шоу для Сергея Притулы – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 7. Раунд 4
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