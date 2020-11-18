Третий командный раунд Показуха в игровом шоу Дети против звезд 2 сезон 7 выпуск от 18.11.2020 принесет одной из команд молнию времени и этим даст фору. В этом конкурсе в команде звезд Эктор Хименес-Браво будет отгадывать такие слова, как «гондольер», «стюардесса» и «кактус». Это будет настоящая международная показуха – угадывать слова будут на разных языках. Не замедлит ли это звезд?

Настоящим специалистом в игре в крокодила окажется 10-летняя Варвара из команды детей. Девушка молниеносно будет отгадывать слова «робот», «деньги» и «коза». Будут ли взрослые поспевать за быстрым детским ритмом отгадывания, узнаешь в 7 выпуске Дети против звезд 2 сезон на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 7 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 7 выпуск Дети против звезд 2 сезон 4 раунд