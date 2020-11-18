Video: Игра в крокодила по-колумбийски – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 7. Раунд 3

Смотрите онлайн 3 раунд шоу Дети против звезд 2020 7 выпуск 2 сезон от 18.11.2020 на Новом канале
Новый канал / Дети против звезд / Сезон 2 / Дети против звезд. Сезон 2. Выпуск 7 от 18.11.2020 / Игра в крокодила по-колумбийски – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 7. Раунд 3
18 ноября

Игра в крокодила по-колумбийски – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 7. Раунд 3

Третий командный раунд Показуха в игровом шоу Дети против звезд  2 сезон 7 выпуск от 18.11.2020 принесет одной из команд молнию времени и этим даст фору. В этом конкурсе в команде звезд Эктор Хименес-Браво будет отгадывать такие слова, как «гондольер», «стюардесса» и «кактус». Это будет настоящая международная показуха – угадывать слова будут на разных языках. Не замедлит ли это звезд?

Настоящим специалистом в игре в крокодила окажется 10-летняя Варвара из команды детей. Девушка молниеносно будет отгадывать слова «робот», «деньги» и «коза». Будут ли взрослые поспевать за быстрым детским ритмом отгадывания, узнаешь в 7 выпуске Дети против звезд 2 сезон на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 7 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 7 выпуск Дети против звезд 2 сезон 4 раунд

Игра в крокодила по-колумбийски – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 7. Раунд 3
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