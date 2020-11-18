Второй раунд шоу Дети против звезд 2 сезон 7 выпуск будет самым вкусным – баттлом по приготовлению пиццы. В нем сойдутся Эктор-Хименес Браво, который в последний раз готовил пиццу 30 лет назад, и 11-летний Илья Филатов. Парень начинал готовить с пирога из алычи и завтраков под присмотром мамы в девять лет. Теперь Илья может подбросить тесто для пиццы на высоту в три метра и знает секреты, как правильно крутить основу.

Задача участников в этом раунде 7 выпуска проекта Дети против звезд 2020 – приготовить быстро, а главное правильно, три пиццы: «Маргариту», «Четыре сыра» и «Домашнюю». Парни должны раскатать тесто в воздухе с помощью рук, наполнить его начинкой и поставить в печь. Кто закончит первым, принесет своей команде молнию времени. Как человек, который готовил пиццу один раз в жизни, будет раскатывать тесто в воздухе? Смотри онлайн в проекте Дети против звезд 2 сезон 7 выпуск на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 7 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 7 выпуск Дети против звезд 2 сезон 3 раунд