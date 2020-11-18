Смотри игровое шоу Дети против звезд 2 сезон 7 выпуск от 18.11.2020 и первый поединок команд звезд и детей. За взрослых играют шеф-повар, мастер кулинарии Эктор Хименес Браво, харизматичный актер и телеведущий Владимир Шумко и хореограф, искусный танцор Евгений Кот.

В первом командном раунде участники будут спасать город Херсон. Инопланетяне заполонили город, испортили его архитектуру и нарушили покой спальных районов. Выбить пришельцев надо с помощью пушки. Кто заработает первую молнию времени для своей команды: Евгений Кот или 11-летний Илья Филатов? Начало соревнований смотри онлайн в шоу Дети против звезд 2 сезон 7 выпуск на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 6 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 7 выпуск Дети против звезд 2 сезон 2 раунд