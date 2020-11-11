Video: Jerry Heil придумывает новый хит на полосе препятствий – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 6. Раунд 7

Смотрите онлайн 7 раунд шоу Дети против звезд 2020 6 выпуск 2 сезон от 11.11.2020 на Новом канале
Новый канал / Дети против звезд / Сезон 2 / Дети против звезд. Сезон 2. Выпуск 6 от 11.11.2020 / Jerry Heil придумывает новый хит на полосе препятствий – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 6. Раунд 7
11 ноября

Jerry Heil придумывает новый хит на полосе препятствий – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 6. Раунд 7

В финале 6 выпуска шоу Дети против звезд 2 сезон от 11.11.2020 дети могут закрепить свой успех. Или же Jerry Heil, Анастасия Ярошенко и Влад Яма все же вырвутся неожиданно вперед? Задача будет такой: участники должны набирать драгоценные камни в емкости и пересекать полосу препятствий с одной свободной рукой. Затем высыпать драгоценности в место назначения и бежать за новыми, пока не кончится время. Проходить маршрут команды будут абсолютно с разным временем. Способны ли взрослые догнать детей? Финал смотри онлайн в игровом шоу Дети против звезд 2 сезон 6 выпуск на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 6 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Jerry Heil придумывает новый хит на полосе препятствий – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 6. Раунд 7
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