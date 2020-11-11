В финале 6 выпуска шоу Дети против звезд 2 сезон от 11.11.2020 дети могут закрепить свой успех. Или же Jerry Heil, Анастасия Ярошенко и Влад Яма все же вырвутся неожиданно вперед? Задача будет такой: участники должны набирать драгоценные камни в емкости и пересекать полосу препятствий с одной свободной рукой. Затем высыпать драгоценности в место назначения и бежать за новыми, пока не кончится время. Проходить маршрут команды будут абсолютно с разным временем. Способны ли взрослые догнать детей? Финал смотри онлайн в игровом шоу Дети против звезд 2 сезон 6 выпуск на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 6 выпуск Дети против звезд 2 сезон