В спортивном раунде в игровом шоу Дети против звезд 2 сезон 6 выпуск от 11.11.2020 надеждой команды звезд будет Влад Яма, который никогда не занимался бадминтоном профессионально… Против него будет играть 11-летний Денис Мальнев, который имеет более 20 медалей и второй взрослый разряд! Он за одну минуту может отбить 60 воланов.

В студии появится корт с желтыми и красными секторами на нем. Задача участников – отбивать воланы и попадать ими на эти зоны. Чем больше попаданий, тем больше баллов и шансов на еще одну молнию времени. Кто ее получит, узнай в 6 выпуске проекта Дети против звезд 2 сезон на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 6 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 6 выпуск Дети против звезд 2 сезон 7 раунд