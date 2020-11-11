Video: Влад Яма – надежда команды – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 6. Раунд 6

Смотрите онлайн 6 раунд шоу Дети против звезд 2020 6 выпуск 2 сезон от 11.11.2020 на Новом канале
Новый канал / Дети против звезд / Сезон 2 / Дети против звезд. Сезон 2. Выпуск 6 от 11.11.2020 / Влад Яма – надежда команды – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 6. Раунд 6
11 ноября

Влад Яма – надежда команды – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 6. Раунд 6

В спортивном раунде в игровом шоу Дети против звезд 2 сезон 6 выпуск от 11.11.2020 надеждой команды звезд будет Влад Яма, который никогда не занимался бадминтоном профессионально… Против него будет играть 11-летний Денис Мальнев, который имеет более 20 медалей и второй взрослый разряд! Он за одну минуту может отбить 60 воланов.

В студии появится корт с желтыми и красными секторами на нем. Задача участников – отбивать воланы и попадать ими на эти зоны. Чем больше попаданий, тем больше баллов и шансов на еще одну молнию времени. Кто ее получит, узнай в 6 выпуске проекта Дети против звезд 2 сезон на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 6 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 6 выпуск Дети против звезд 2 сезон 7 раунд

Влад Яма – надежда команды – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 6. Раунд 6
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