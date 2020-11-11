Video: Что такое «лойснуть» и кто такая Лорен Грей? – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 6. Раунд 5

Смотрите онлайн 5 раунд шоу Дети против звезд 2020 6 выпуск 2 сезон от 11.11.2020 на Новом канале
Новый канал / Дети против звезд / Сезон 2 / Дети против звезд. Сезон 2. Выпуск 6 от 11.11.2020 / Что такое «лойснуть» и кто такая Лорен Грей? – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 6. Раунд 5
11 ноября

Что такое «лойснуть» и кто такая Лорен Грей? – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 6. Раунд 5

После четырех раундов в игровом шоу Дети против звезд 2 сезон 6 выпуск от 11.11.2020 одна из команд вырвалась далеко вперед. В следующем соревновании всех участников Сергей Притула поставит на баланс-борд. Они должны балансировать на нем и отвечать на своеобразные вопросы ведущего. Пока взрослые будут думать, что такое «лойснуть», команда детей попытается ответить, что измеряют гигрометром, как качают трицепс, чем покрывают крышу и как сбивают сливки. Насколько в Украине эрудированные дети, смотри онлайн в 6 выпуске Дети против звезд 2 сезон на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 6 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 6 выпуск Дети против звезд 2 сезон 6 раунд

Что такое «лойснуть» и кто такая Лорен Грей? – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 6. Раунд 5
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