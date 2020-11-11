После четырех раундов в игровом шоу Дети против звезд 2 сезон 6 выпуск от 11.11.2020 одна из команд вырвалась далеко вперед. В следующем соревновании всех участников Сергей Притула поставит на баланс-борд. Они должны балансировать на нем и отвечать на своеобразные вопросы ведущего. Пока взрослые будут думать, что такое «лойснуть», команда детей попытается ответить, что измеряют гигрометром, как качают трицепс, чем покрывают крышу и как сбивают сливки. Насколько в Украине эрудированные дети, смотри онлайн в 6 выпуске Дети против звезд 2 сезон на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 6 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 6 выпуск Дети против звезд 2 сезон 6 раунд