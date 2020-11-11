В четвертом раунде 6 выпуска игрового шоу Дети против звезд 2 сезон участники примут акробатический челлендж: снять с себя обувь, брюки и кофту, стоя на руках. Кто быстрее справится? Чемпионка Украины по акробатике Анастасия Ярошенко, которая только в 15 лет пришла в акробатику и теперь любого может научить стоять на руках за 20 минут? Или 11-летняя Милана Здоренко, которая в гимнастике с трех лет? Обе подобные челленджи уже принимали. Но победительницей раунда может стать только одна из участниц. Смотри акробатическое соревнования в проекте Дети против звезд 2 сезон 6 выпуск от 11.11.2020!

Смотреть онлайн 6 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 6 выпуск Дети против звезд 2 сезон 5 раунд