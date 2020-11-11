Video: Показуха: Влад Яма или 11-летняя Милана? – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 6. Раунд 3

Смотрите онлайн 3 раунд шоу Дети против звезд 2020 6 выпуск 2 сезон от 11.11.2020 на Новом канале
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11 ноября

Показуха: Влад Яма или 11-летняя Милана? – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 6. Раунд 3

Третий командный раунд Показуха в игровом шоу Дети против звезд 2 сезон 6 выпуск от 11.11.2020, в котором один участник становится в ширму, а двое заходят в арки, чтобы показать слова своему сокоманднику. В команде звезд угадывать будет мужчина, Влад Яма. А девушки – объяснять слова «оператор», «бумеранг», «эпиляция» и «Шерлок Холмс». В детской команде все наоборот: девочка отгадывает, а мальчики показывают. Легко ли молодому поколению дадутся слова «кобра», «подушка» и «корона»? Узнаешь в 6 выпуске Дети против звезд 2 сезон на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 6 выпуск Дети против звезд 2 сезон

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Показуха: Влад Яма или 11-летняя Милана? – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 6. Раунд 3
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