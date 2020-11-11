Третий командный раунд Показуха в игровом шоу Дети против звезд 2 сезон 6 выпуск от 11.11.2020, в котором один участник становится в ширму, а двое заходят в арки, чтобы показать слова своему сокоманднику. В команде звезд угадывать будет мужчина, Влад Яма. А девушки – объяснять слова «оператор», «бумеранг», «эпиляция» и «Шерлок Холмс». В детской команде все наоборот: девочка отгадывает, а мальчики показывают. Легко ли молодому поколению дадутся слова «кобра», «подушка» и «корона»? Узнаешь в 6 выпуске Дети против звезд 2 сезон на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 6 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 6 выпуск Дети против звезд 2 сезон 4 раунд