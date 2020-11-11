В начале второго раунда шоу Дети против звезд 2 сезон 6 выпуск Сергей Притула выяснит у участников разницу между фортепиано, пианино и роялем. Сравнять счет команды могут в баттле пианистов – первом индивидуальном конкурсе. В нем сойдутся певица Jerry Heil и 13-летний Дмитрий Лях. Задача для каждого – играть импровизацию на фортепиано, описывая определенную эмоцию. А их команды должны почувствовать, какую эмоцию музыкант передает с помощью музыки. Участники будут отгадывать удивление, симпатию, ненависть и гордость. Как эти эмоциональные состояния передать с помощью игры на фортепиано? Смотри онлайн в проекте Дети против звезд 2 сезон 6 выпуск на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 6 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 6 выпуск Дети против звезд 2 сезон 3 раунд