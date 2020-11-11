Смотри 6 выпуск игрового шоу Дети против звезд 2 сезон от 11.11.2020 с новыми звездными гостями! В студию пришли: певица, блогерша и хитмейкер Jerry Heil, чемпионка Украины по акробатике Анастасия Ярошенко и мастер спорта по спортивным танцам и хореограф Влад Яма. Они будут соревноваться в музыкальном раунде, примут акробатический челлендж и баттл в бадминтон.

В первом раунде команды спасают город от пришельцев на кораблях. За пулеметом будут сильные руки акробатки Анастасии, Влад Яма в ритме танца будет подавать патроны, а Jerry Heil координировать. Кто из участников получит первую молнию времени, смотри онлайн в шоу Дети против звезд 2 сезон 6 выпуск на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 5 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 6 выпуск Дети против звезд 2 сезон 2 раунд