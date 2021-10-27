Финал, которого ты так ждал, совсем близко! Ты смотришь игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 5 выпуск от 27.10.2021 на сайте Нового канала, а это значит, что вскоре узнаешь, на чьей стороне окажется победа в этот раз! Звезды и дети очень постарались и проявили свои таланты во всей красе, но последнее испытание может кардинально изменить ситуацию. Та команда, которой удастся собрать большее количество драгоценных камней, сможет назвать себя победительницей! Кому удастся усложнить путь своих конкурентов? И поможет ли это одержать команде-лидеру вожделенную победу? Не теряй времени на размышления, а лучше узнай ответы на вопросы в 5 выпуске игрового шоу Дети против звезд 2021!

Смотреть онлайн 5 выпуск Дети против звезд 3 сезон