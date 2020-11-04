В финале 5 выпуска шоу Дети против звезд 2 сезон от 04.11.2020 примут участие не все участники… Команды будут проходить дистанцию ​​с одинаковым временем. Все будет зависеть только от спортивной подготовки и скорости каждого из участников. Но Владислав Жогло выберет тактику не мешать команде и стоять в стороне. Повлияет ли это на количество драгоценностей, которое Виктория Булитко и Соня Плакидюк перенесут через полосу препятствий? И какая из команд выиграет с отрывом почти вдвое? Энергичную борьбу поколений смотри онлайн в игровом шоу Дети против звезд 2 сезон 5 выпуск на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 5 выпуск Дети против звезд 2 сезон