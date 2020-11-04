Video: Ради победы Виктория Булитко будет бросаться драгоценностями – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 5. Раунд 7

Смотрите онлайн 7 раунд шоу Дети против звезд 2020 5 выпуск 2 сезон от 04.11.2020 на Новом канале
Новый канал / Дети против звезд / Сезон 2 / Дети против звезд. Сезон 2. Выпуск 5 от 04.11.2020 / Ради победы Виктория Булитко будет бросаться драгоценностями – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 5. Раунд 7
04 ноября

Ради победы Виктория Булитко будет бросаться драгоценностями – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 5. Раунд 7

В финале 5 выпуска шоу Дети против звезд 2 сезон от 04.11.2020 примут участие не все участники… Команды будут проходить дистанцию ​​с одинаковым временем. Все будет зависеть только от спортивной подготовки и скорости каждого из участников. Но Владислав Жогло выберет тактику не мешать команде и стоять в стороне. Повлияет ли это на количество драгоценностей, которое Виктория Булитко и Соня Плакидюк перенесут через полосу препятствий? И какая из команд выиграет с отрывом почти вдвое? Энергичную борьбу поколений смотри онлайн в игровом шоу Дети против звезд 2 сезон 5 выпуск на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 5 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Ради победы Виктория Булитко будет бросаться драгоценностями – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 5. Раунд 7
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