Новый каналДети против звездСезон 3Дети против звезд. Сезон 3. Выпуск 5 от 27.10.2021
27 октября

Евгений Кот соревнуется в интеллектуальном баттле с девочкой-калькулятором – Дети против звезд – Сезон 3. Выпуск 5. Раунд 6

В шестом раунде игрового шоу Дети против звезд 2021 участники смогут погрузиться в атмосферу фантастического фильма! В этом интеллектуальном баттле сойдутся победительница всемирной олимпиады по ментальной арифметике Самира Османова и хореограф и танцор Евгений Кот, умеющий складывать пятизначные числа без калькуляторов и подручных средств! Когда-то мужчине даже удалось найти ошибку в учебнике по математике с помощью феноменальных знаний и собственной настойчивости! Но удастся ли ему выиграть на этот раз у такой серьезной соперницы? Смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 5 выпуск от 27.10.2021 на сайте Нового канала и не пропусти эту арифметическую зарубу!

Смотреть онлайн 5 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 5 выпуск Дети против звезд 3 сезон 7 раунд

Евгений Кот соревнуется в интеллектуальном баттле с девочкой-калькулятором – Дети против звезд – Сезон 3. Выпуск 5. Раунд 6
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