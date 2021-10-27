В шестом раунде игрового шоу Дети против звезд 2021 участники смогут погрузиться в атмосферу фантастического фильма! В этом интеллектуальном баттле сойдутся победительница всемирной олимпиады по ментальной арифметике Самира Османова и хореограф и танцор Евгений Кот, умеющий складывать пятизначные числа без калькуляторов и подручных средств! Когда-то мужчине даже удалось найти ошибку в учебнике по математике с помощью феноменальных знаний и собственной настойчивости! Но удастся ли ему выиграть на этот раз у такой серьезной соперницы? Смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 5 выпуск от 27.10.2021 на сайте Нового канала и не пропусти эту арифметическую зарубу!

Смотреть онлайн 5 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 5 выпуск Дети против звезд 3 сезон 7 раунд