Раунд феноменальной памяти на картины смотри в игровом шоу Дети против звезд 2 сезон 5 выпуск от 04.11.2020. В нем будут соревноваться Ника Ставцева и Соня Плакидюк. 9-летняя девочка и сама рисует – среди ее работ 9 собственных картин, написанных маслом, и более 20 акварелей и пастелей. А известная fashion-фотограф интересуется живописью с трех лет.

Напротив участников будет висеть 16 картин разных авторов. Их задача – запомнить последовательность и повторить ее через некоторое время. Чтобы получить балл, важно сказать название картины и ее автора. Во время этого раунда у команды детей возникнут трудности. Из-за чего будет плакать Ника? Узнай в 5 выпуске проекта Дети против звезд 2 сезон на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 5 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 5 выпуск Дети против звезд 2 сезон 7 раунд