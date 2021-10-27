Все прекрасно знают, что самым ответственным и волнующим раундом для всех участников игрового шоу Дети против звезд 2021 является безумная викторина! Еще бы! Бедолагам необходимо выстоять на баланс-борде, изрядно поразмыслить относительно трендов поколения своих соперников и удержать аквариум, в котором плавает настоящая рыбка! Победит та команда, которая за шестьдесят секунд сможет дать как можно больше правильных ответов. Звездной команде удастся узнать больше о трендах поколения Z, а детям – проявить уровень своей интеллектуальной подкованности. Кто справится с этим испытанием лучше: дети или звезды? Смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 5 выпуск от 27.10.2021 на сайте Нового канала и узнай ответ!

Смотреть онлайн 5 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 5 выпуск Дети против звезд 3 сезон 6 раунд